Молдавский телеканал оштрафовали за трансляцию обращения Путина

Молдавский телеканал Prime оштрафовали за трансляцию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом говорится в сообщении Координационного совета по телевидению и радио Молдавии.

В ведомстве заявили, что канал «грубо нарушил Кодекс телевидения и радио» «путем трансляции ежегодного послания президента России В.Путина, в котором говорилось о превосходстве России над другими странами, о разработке небаллистического стратегического вооружения, против которого система противоракетной обороны становится бесполезной, и о праве России на использование ядерного оружия в ответ на внешнюю агрессию».

Также канал ради трансляции выступления Путина изменил сетку вещания, не уведомив совет. Это тоже является нарушением.

На Prime наложили штраф в 70 тыс. леев (около $4 тыс.).

«Интерфакс» уточняет, что основанием для штрафа стало обращение представителей общественной организации Watchdog.md.

В январе председатель правительства Молдавии Андриан Канду, временно исполняющий обязанности президента, подписал указ о промульгации «закона о запрете пропаганды». Документ, в частности, запрещает транслировать в стране новостные и информационно-аналитические программы из России.

Путин обратился к Федеральному собранию 1 марта. Значительная часть выступления была посвящена новому оружию. Президент, в частности, рассказали о ракетной системе «Сармат» и крылатых ракетах.