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Захарова назвала «важными свидетелями» мертвых домашних животных Скрипаля
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Захарова назвала «важными свидетелями» мертвых домашних животных Скрипаля
Отравление Скрипаля в Британии, 13:43
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Захарова назвала «важными свидетелями» мертвых домашних животных Скрипаля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «важными свидетелями» умерших домашних животных бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток — «убрали важных свидетелей». А на самом деле это действительно «важные свидетели», раз речь идет о химическом отравляющем веществе, которое, по целому ряду версий, могло быть применено в доме Скрипаля», — заметила она.

Комментируя материал The Mirror о том, что жившие в доме Скрипаля морские свинки погибли от обезвоживания, а кота усыпили, Захарова возмутилась, что их «не заметили» при обыске. «То есть как? Обыск был, а животных не заметили? Не заметили питомцев человека, который был отравлен нервно-паралитическим газом?!» — написала она.

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Официальный представитель МИДа также обратила внимание, что кота отправили в лабораторию центра исследований отравляющих веществ Портон-Даун, где усыпили. Также она отметила, что в этой лаборатории опыты с нервно-паралитическим газом проводились на морских свинках. «Я не делаю никаких выводов. И, возможно, это просто совпадение. Чем дальше, тем страшнее открывается картина», — сказала она.

Также Захарова добавила, что умерших животных кремировали, хотя они могли стать важной уликой в «деле Скрипаля».

Представитель МИДа сообщила, что о наличии домашних животных в доме знала телекомпания Би-би-си, которая скрыла эту информацию. «Хотелось бы получить разъяснения», — добавила она.

В Министерстве обороны Великобритании отказывались прокомментировать, проводились ли какие-либо исследования на животных Скрипалей, пишет Daily Mail.​

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4 апреля Захарова заявила о наличии домашних животных у Скрипалей. По ее словам, если отравляющее вещество было применено в доме, то «эти живые организмы тоже должны были пострадать». Позднее посольство России направило запрос в британский МИД о судьбе животных.

В среду, 4 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что «у Скрипалей в доме имелись домашние животные». «Где животные? Каково их состояние?» — задала вопросы Захарова, отметив, что «если в доме действительно было применено отравляющее вещество, как опять же передают британские СМИ со ссылкой на неназванные источники, то эти живые организмы тоже должны были пострадать».

Ранее Скотленд-Ярд заявил, что Скрипали «впервые вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом по их домашнему адресу».

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта. По утверждению властей Британии, их отравили веществом «Новичок», разработку которого вел СССР.

Теги: Сергей Скрипаль , Мария Захарова , отравление
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