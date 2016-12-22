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Mirror узнала судьбу живших в доме Скрипаля домашних животных
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Mirror узнала судьбу живших в доме Скрипаля домашних животных
Отравление Скрипаля в Британии, 03:57
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Mirror узнала судьбу живших в доме Скрипаля домашних животных
В доме Сергея Скрипаля жили две морских свинки и кот. По данным The Mirror, свинки погибли от обезвоживания, а кота ветеринары решили усыпить, так как он находился в состоянии стресса
Фото: Martin Mejia / AP

Две морских свинки, живших в доме бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, погибли от обезвоживания, черного персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк усыпили, сообщает газета The Mirror со ссылкой представителя департамента окружающей среды Британии.

Собеседник издания отметил, что собственность Сергея Скрипаля в Солсбери была некоторое время опечатана полицией. «Когда ветеринару удалось попасть в дом, две морских свинки были уже мертвы. Кот находился в состоянии стресса», — приводит газета слова представителя ведомства.

Кота, как сообщает The Mirror, забирали для проверки в лабораторию в Портон-Дауне. В итоге врач принял решение усыпить животное, чтобы облегчить его страдания, сказал представитель ведомства. Тела животных кремировали.

В среду, 4 апреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что «у Скрипалей в доме имелись домашние животные». «Где животные, каково их состояние», — задала вопросы Захарова, отметив, что «если в доме действительно было применено отравляющее вещество, как опять же передают британские СМИ со ссылкой на неназванные источники, то эти живые организмы тоже должны были пострадать».

Вечером в четверг посольство России направило запрос в британский МИД о судьбе домашних животных «в доме Скрипалей в Солсбери».

В конце марта Скотленд-Ярд сообщил, что Сергей и Юлия Скрипаль «впервые вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом по их домашнему адресу», а самая большая концетрация вещества была выявлена на входной двери.

Лондон утверждает, что яд, которым был отравлены Скрипали, произведен в России, Москва эти обвинения отрицает.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Сергей Скрипаль , Британия
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