Топилин рассказал о ходе выплат семьям погибших при пожаре в Кемерово

Выплаты семьям погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» почти завершены. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, передает ТАСС.

«Сейчас решается окончательный вопрос — за легкий и тяжелый вред. По 40 пострадавшим выплаты уже осуществлены», — добавил он. По его словам, к списку претендующих на выплаты могут добавиться 20 человек.

27 марта cовладелец кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Денис Штенгелов перевел на бюджетный счет 192 млн руб. — по 3 млн руб. за каждого погибшего при пожаре. Кемеровские власти пообещали семьям жертв пожара выплаты в размере 1 млн руб. за каждого погибшего.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.