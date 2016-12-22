Настоятель сообщил о поджоге храма Московского патриархата в Киеве

Неизвестные подожгли киевский храм Иерусалимской иконы Божией Матери православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом говорится в сообщении на сайте митрополии.
«Кто-то совершил поджог храма», — написал в Facebook настоятель храма Димитрий Гарчук.
К записи приложены фотографии обгоревших стен внутри здания.
11 марта в Киеве подожгли часовню храма Преображения Господня УПЦ МП. В январе в Одессе неизвестные облепили наклейками храмы Московского патриархата.
Крупнейшими православными организациями на Украине являются Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) и Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). УПЦ МП является частью Русской православной церкви. УПЦ КП является канонически непризнанной церковью.