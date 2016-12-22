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Машков прокомментировал назначение на пост худрука «Табакерки»
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Машков прокомментировал назначение на пост худрука «Табакерки»
Общество, 11:27
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Машков прокомментировал назначение на пост худрука «Табакерки»

Актер и режиссер Владимир Машков прокомментировал назначение художественным руководителем театра-студии Олега Табакова, сообщает корреспондент РБК.

Машков отметил, что работа худруком не будет ему мешать сниматься в кино и играть в театре. «Я хочу продолжить делать театр, который будет существовать здесь и сейчас», — сказал актер. Он допустил, что также может быть и режиссером.

Новым худруком «Табакерки» назначен Владимир Машков
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О назначении Машкова худруком «Табакерки» стало известно в пятницу, 6 апреля. Он приступит к своим обязанностям с 23 апреля.

Мединский назвал имя нового художественного руководителя МХТ им. Чехова
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Министр культуры Владимир Мединский сообщил 23 марта, что предложил Машкову возглавить «Табакерку». Тогда он отметил, что артисту также предлагали руководить МХТ имени Чехова, но Машков отказался в пользу режиссера Сергея Женовача. ​

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Актер Олег Табаков умер 12 марта в возрасте 82 лет. Он был похоронен 15 марта на Новодевичьем кладбище.

Теги: Олег Табаков , «Табакерка» , худрук
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