Машков прокомментировал назначение на пост худрука «Табакерки»
Общество, 11:27
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Машков прокомментировал назначение на пост худрука «Табакерки»
Актер и режиссер Владимир Машков прокомментировал назначение художественным руководителем театра-студии Олега Табакова, сообщает корреспондент РБК.
Машков отметил, что работа худруком не будет ему мешать сниматься в кино и играть в театре. «Я хочу продолжить делать театр, который будет существовать здесь и сейчас», — сказал актер. Он допустил, что также может быть и режиссером.
О назначении Машкова худруком «Табакерки» стало известно в пятницу, 6 апреля. Он приступит к своим обязанностям с 23 апреля.
Министр культуры Владимир Мединский сообщил 23 марта, что предложил Машкову возглавить «Табакерку». Тогда он отметил, что артисту также предлагали руководить МХТ имени Чехова, но Машков отказался в пользу режиссера Сергея Женовача.
Актер Олег Табаков умер 12 марта в возрасте 82 лет. Он был похоронен 15 марта на Новодевичьем кладбище.