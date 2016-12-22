Машков прокомментировал назначение на пост худрука «Табакерки»

Актер и режиссер Владимир Машков прокомментировал назначение художественным руководителем театра-студии Олега Табакова, сообщает корреспондент РБК.



Машков отметил, что работа худруком не будет ему мешать сниматься в кино и играть в театре. «Я хочу продолжить делать театр, который будет существовать здесь и сейчас», — сказал актер. Он допустил, что также может быть и режиссером.

О назначении Машкова худруком «Табакерки» стало известно в пятницу, 6 апреля. Он приступит к своим обязанностям с 23 апреля.

Министр культуры Владимир Мединский сообщил 23 марта, что предложил Машкову возглавить «Табакерку». Тогда он отметил, что артисту также предлагали руководить МХТ имени Чехова, но Машков отказался в пользу режиссера Сергея Женовача. ​