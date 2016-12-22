Россияне накануне Пасхи назвали самые значимые праздники

Пасха вошла в тройку самых популярных праздников в России. Большая часть жителей страны намерена отмечать православный праздник, соблюдая пасхальные обряды, показал опрос ВЦИОМа, имеющийся в распоряжении «РИА Новости».

По подсчетам социологов, «31% россиян считают для себя важным этот день».

Православная Пасха уступила только Дню Победы, важность которого отметили 71% россиян, и Новому году, который назвали 60% опрошенных. Наименее популярным праздником среди жителей страны оказалось Рождество — о нем упомянули всего 25% респондентов.

Согласно данным опроса, более половины жителей страны будут придерживаться православных традиций на Пасху, которая в этом году приходится на 8 апреля: главными атрибутами праздничных столов 59% респондентов будут крашеные яйца, кулич и пасха. Четверть опрошенных — 24% освятят продукты в церкви накануне, в Страстную субботу. Около трети россиян проведут этот праздник в кругу родных и друзей. Великий пост в этом году соблюдают 20% опрошенных.

Опрос был проведен методом телефонного интервью 1 и 2 апреля. Всего в опросе приняли участие 2 тыс. совершеннолетних россиян.