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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе
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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе
Общество, 11:59
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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе

Роспотребнадзор в преддверии Пасхи дал рекомендации по выбору яиц, куличей и творога для приготовления праздничных блюд. Советы опубликованы на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что при покупке яиц следует обратить внимание на их срок годности, дату сортировки и внешний вид: на них не должно быть трещин и следов птичьего помета, крови, перьев. Окрашивать скорлупу советуют луковой шелухой или разрешенными к применению пищевыми красителями.

«Не следует употреблять в пищу сырые яйца и блюда с яйцами без термической обработки, особенно это касается детей», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. Отмечается, что варить яйца нужно не меньше 10 минут с момента закипания для избежания заболевания сальмонеллезом — инфекционным заболеванием, поражающим органы пищеварительной системы.

При покупке кулича необходимо обратить внимание на состав. Отдавать предпочтение следует куличам, которые не содержат маргарин, яичный порошок и подсластитель. Вместо них в составе должны быть указаны сливочное масло, яйца и сахар.

«Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать, особенно для детей, отдайте предпочтение натуральным украшениям — миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури, цукатам и сухофруктам», — уточняется в сообщении.

При покупке творога нужно убедиться в высоком качестве продукта и проверить целостность упаковки. В Роспотребнадзоре отмечают, что качественный продукт «всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах», а также мягкую, однородную консистенцию.

Православные христиане в 2018 году будут отмечать Пасху в воскресенье, 8 апреля. Праздник Пасхи знаменует окончание Великого поста, и по традиции на праздничном столе главными атрибутами являются крашеные яйца, кулич и пасха.

Теги: Роспотребнадзор , Пасха , рекомендации
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