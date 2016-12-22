Суд оставил под арестом двух фигурантов дела о пожаре в Кемерово

Кемеровский областной суд рассмотрел жалобы на арест фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», главы компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко и гендиректора компании-собственника центра Юлии Богдановой, и оставил их под стражей. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс».

Во время заседания Полозиненко заявил, что не понимает сути обвинений. «Обвинение неконкретно. В постановлении суда не расшифровано понятие «сбоя» в системе оповещения», — приводит его слова местное издание «Сибдепо».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Арестованы семеро подозреваемых: управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат») Георгий Соболев и гендиректор этой же компании Юлия Богданова. Также суд отправил под стражу сотрудников компании, которая разрабатывала систему противопожарной безопасности в центре, Полозиненко и Александра Никитина; арестованы охранник центра Сергей Антюшин и экс-глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.

По информации Кемеровского областного суда, 6 апреля будут также рассмотрены жалобы на аресты Антюшина, Судденок и Никитина.