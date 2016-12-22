Полиция США выдала ордер на арест бойца Макгрегора

Нью-Йоркская полиция выдала ордер на арест бойца смешанных единоборств из Ирландии Конора Макгрегора за нападение на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на президента UFC Дэйна Уайта.

«Сейчас его разыскивают, его самолет не сможет взлететь. Он не сможет покинуть штат Нью-Йорк, пока на него есть ордер», — сказал Уайт. Он рекомендовал бойцу сдаться полиции, пока его не арестовали. «Безусловно, это был неудачный шаг для его карьеры», — отметил президент UFC. Кроме того, бойца и спарринг-партнера Макгрегора Артема Лобова, имеющего российское и ирландское гражданство, сняли с турнира UFC 223 за участие в нападении на автобус.

Инцидент произошел в Бруклине. Макгрегор и еще несколько бойцов напали на автобус, в котором находились участники UFC 223, в том числе российский боец Хабиб Нурмагомедов. Ирландец бросил в автобус тележку и разбил стекло транспортного средства. В результате нападения боец Майкл Кьеза из США получил ранения. Макгрегор попытался бросить в автобус элемент заграждения, но был остановлен охраной. Накануне у Нурмагомедова и Лобова произошел конфликт в холле отеля в Нью-Йорке.