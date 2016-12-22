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Умер режиссер-аниматор Исао Такахата
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Умер режиссер-аниматор Исао Такахата
Общество, 06:43
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Умер режиссер-аниматор Исао Такахата
Исао Такахата (Фото: Shizuo Kambayashi / AP)

Сооснователь японской анимационной студии Ghibli, сценарист и режиссер Исао Такахата умер на 83-м году жизни. Об этом говорится в сообщении на сайте студии.

Причиной смерти Такахата стал рак легких. В 1959 году Такахата окончил Токийский университет и стал работать на студии Toei Doga animation company, где познакомился с известным японским мультипликатором Хаяо Миядзаки. В 1985 году они основали студию Ghibli.

Наиболее известными работами Такахата являются военная драма «Могила светлячков», романтическая драма «Еще вчера», комедия «Мои соседи Ямада» и трагикомедия «Война тануки в период Хэйсэй и Помпоко». В 2013 году драма Такахата «Сказание о принцессе Кагуя» была номинирована на премию «Оскар» в категории «лучший анимационный полнометражный фильм».

Теги: смерть , аниматор
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