В Хабаровске осудили похитителей 13 внедорожников на 40 млн руб.

Суд в Хабаровске приговорил трех жителей Хабаровска от 28 до 30 лет, похитивших 13 внедорожников на сумму в 40 млн руб., к лишению свободы на срок от 3 лет 8 месяцев до 4 лет 6 месяцев. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МВД России.

Суд признал подсудимых виновными по ч. 3 и ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража). По версии следствия, злоумышленники в 2015-2016 годах похищали дорогие внедорожники в Амурской области. Они высматривали автомобили во дворах домов и следили за их владельцами, а затем использовали спецтехнику для угона машин. Похищенные внедорожники завозили в арендованные гаражи и перепродавали либо возвращали потерпевшим за вознаграждение.

На западе Москвы 31 марта неизвестный угнал внедорожник Toyota Land Cruiser 200 стоимостью более 5,8 млн руб. В полицию обратился 37-летний безработный мужчина и сообщил о краже. Инцидент произошел на Солнцевском проспекте, д. 17, корп. 1. По данному факту было заведено дело по ст. 158 УК РФ (Кража).