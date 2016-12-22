В Москве у безработного угнали автомобиль Toyota стоимостью 5 млн руб.

Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 стоимостью более 5,8 млн руб. украл неизвестный на западе Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по столице.

Сообщение о краже автомашины поступило в полицию 30 марта в 12:55 от 37-летнего неработающего мужчины. Кража была совершена по адресу: Солнцевский проспект, д. 17, корп. 1. Прибывшие на место инцидента полицейские установили, что автомобиль украли в период с 21:00 29 марта по 12:50 30 марта.

В МВД возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Полиция ищет злоумышленника и похищенный автомобиль.