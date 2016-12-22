Генсек НАТО отказался комментировать подготовку ядерной атаки на Россию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал называть страны, которые принимают участие в программе совместных ядерных миссий Североатлантического альянса. Об этом он заявил на встрече со студентами университета в Далласе, штат Техас, сообщает пресс-служба НАТО.

Он также предложил студенту, задавшему вопрос о странах-участницах программы совместных ядерных миссий, найти интересующую его информацию в Google и решить, «доверять этим данным или нет».

По его словам, в НАТО уже давно существует практика разделения ядерных возможностей членов альянса. «Например, у США есть оружие, а у других стран — средства доставки, например, самолеты. Разные страны работают вместе, чтобы обеспечить ядерный потенциал, и мы по-прежнему нуждаемся в этом», — сказал Столтенберг.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце февраля на конференции по разоружению в Женеве сообщил, что США проводит учения в Европе для подготовки членов НАТО «в рамках совместных ядерных миссий» к применению тактического ядерного оружия против России. По его словам, входящие в альянс страны, у которых нет собственного ядерного оружия, «участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков».

В начале марта в Пентагоне сообщили, что в Европе осенью 2018 года пройдут крупнейшие военные учения НАТО Trident Juncture. В них примут участие около 45 тыс. военнослужащих, а также «десятки и десятки» кораблей и самолетов. Американский генерал Роберт Неллер назвал учения «самыми крупными маневрами со времен пика холодной войны».