Госдеп одобрил продажу военных беспилотников для Германии на $2,5 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже американских военных беспилотников MQ-4 °C Triton для ФРГ за $2,5 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Основными подрядчиками являются американская военно-промышленная компания Northop Gumman Corp и компания Airbus Defense and Space, подразделение аэрокосмической корпорации Airbus Group SE. «Предлагаемая продажа MQ-4 °C Triton закроет критический разрыв потенциала и улучшит взаимодействие между двумя странами в НАТО», — отмечается в заявлении Госдепа. В ведомстве добавили, что Германия с помощью американских беспилотников сможет «продолжать контролировать и удерживать региональные угрозы».

Ранее США одобрили продажу приблизительно 180 гаубиц M109 Paladin Саудовской Аравии. Сумма сделки составила $1,3 млрд, договор был подписан администрацией американского лидера Дональда Трампа. Продажа гаубиц Эр-Рияду будет способствовать «политической стабильности и экономическому прогрессу на Ближнем Востоке», уверены в агентстве по сотрудничеству в области оборонной безопасности США.