США одобрили продажу гаубиц Саудовской Аравии на $1,3 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа подписала договор с Саудовской Аравией о продаже около 180 гаубиц M109 Paladin за $1,3 млрд. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США отмечает, что продажа гаубиц Эр-Рияду будет «способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов путем расширения возможностей ключевого американского партнера». Поставки также поспособствуют «политической стабильности и экономическому прогрессу на Ближнем Востоке», считают в агентстве.

Получив американскую артиллерию, саудиты смогут модернизировать свои вооруженные силы и улучшить их способность сотрудничать с американскими военными, указывают в агентстве. Газета отмечает, что у Конгресса есть 30 дней, чтобы заблокировать сделку, но блокировка «вряд ли произойдет».

В январе Госдепартамент США сообщил о намерении Вашингтона продать 34 истребителя пятого поколения F-35 Бельгии. Сумма контракта составляла $6,53 млрд. Вместе с самолетами США намеревались продать 38 двигателей Pratt & Whitney F-135 и радарную аппаратуру.