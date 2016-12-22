В США заявили о намерении продать партию истребителей F-35 Бельгии

США намерены продать 34 истребителя пятого поколения F-35, заявили в Госдепартаменте. Об этом сообщает Reuters

Сумма потенциального контракта составляет $6.53 млрд. Кроме самолетов он включает также 38 двигателей Pratt & Whitney F-135 и радарную аппаратуру. «Данная сделка внесет вклад во внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов помогая усовершенствовать безопасность нашего союзника и партнера, который был и продолжает быть важной силой для политической стабильности в Западной Европе», — заявили в Госдепартаменте.

Решение о продаже истребителей Бельгии должен утвердить конгресс США в течение 30 дней.

Кроме Бельгии интерес к данной покупке проявляет Финляндия, Германия, Испания, Швейцария и ОАЭ.​ В случае, если правительство Бельгии утвердит покупку, Брюссель станет четвертым иностранным покупателем F-35. Последней страной, которая приобрела самолет, стала Южная Корея в 2014 году.