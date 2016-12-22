Венесуэла приостановила экономические отношения с Панамой на 90 дней

Венесуэльские власти приостановили экономические и финансовые отношения с Панамой на 90 дней, сообщает агентство AVN со ссылкой на решения МВД, министерства внешней торговли и министерства финансов республики.

Отношения приостановлены с 46 юридическими и 22 физическими лицами Панамы. В их число вошли президент Панамы Хуан Карлос Варела, вице-президент Исабель Сен Мало, глава администрации президента Альваро Алеман и министр правительства Мария Луиза Ромеро.

Венесуэльское правительство отметило, что были установлены факты «периодического использования гражданами Венесуэлы финансовой системы Панамы для вывода денег и имущества, полученных в результате расхищения государственной собственности».

В конце марта правительство Панамы внесло президента Венесуэлы Николаса Мадуро и еще более 50 республиканских чиновников в список людей, которые «с высокой долей вероятности» могут быть причастны к отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом сообщал Reuters. В их число вошли генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб, глава Национального избирательного совета Тибисей Лусена, председатель Национальной ассамблеи и глава МВД Диосдадо Кабельо, а также 16 венесуэльских компаний.

В феврале Венесуэла возглавила десятку «самых несчастных экономик» мира по версии Bloomberg. В стране длится кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией валюты и дефицитом товаров первой необходимости.

В конце марта Мадуро объявил о деноминации боливара, национальной валюты Венесуэлы. «Я принял решение подписать, объявить и активировать с понедельника, 4 июня, необходимую для венесуэльской экономики валютную деноминацию. Я решил убрать три нуля с нынешних денег, заменить находящиеся в обороте купюры и ввести в обращение новые, чтобы гарантировать людям Венесуэлы их коммерческую и экономическую деятельность», — сообщал Мадуро.