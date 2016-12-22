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Небензя призвал США вернуть России отобранную дипсобственность
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Небензя призвал США вернуть России отобранную дипсобственность
Политика, 05 апр, 23:57
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Небензя призвал США вернуть России отобранную дипсобственность

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал Вашингтон вернуть «незаконно отобранную у России» дипломатическую собственность в США. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает «РИА Новости».

«У России США захватили принадлежащую ей дипломатическую собственность, включая российскую собственность постоянного представительства при ООН здесь в Нью-Йорке. Установили 25-мильную зону ограничений передвижения нашим дипломатам. Не продлевают и не выдают им американские визы», — отметил Небензя. Он призвал США впредь воздержаться от подобных действий.

По решению Вашингтона, из США были выдворены 60 сотрудников российских дипмиссий — 48 дипломатов и 12 работников постпредства России при ООН, также было принято решение закрыть российское генконсульство в Сиэтле. Оно прекратило работу 31 марта. Выдворение и закрытие генконсульства произошло после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Власти Великобритании обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервнопаралитическим веществом «Новичок», в Москве отрицают эти обвинения.

В декабре 2016 года из США были высланы 35 российских дипломатов после того, как американские спецслужбы сообщили о вмешательстве России в президентские выборы, также сотрудникам дипмиссии закрыл доступ к двум дачам. В июле 2017 года Россия выдворила 755 дипломатов США и закрыла доступ американцам к даче в Серебряном Бору и посольскому складу на юге Москвы. В августе Вашингтон объявил о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско и дипломатических объектов в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Теги: российская дипсобственность , Василий Небензя , Вашингтон , ООН
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