Минобороны отчиталось о перехвате шести самолетов-разведчиков за неделю

За минувшую неделю воздушную разведку у границ России вели 23 иностранных летательных аппарата. Об этом говорится в материалах Министерства обороны, опубликованных в газете «Красная звезда».
В военном ведомстве отметили, что дежурными силами ПВО было выполнено шесть вылетов на перехват и сопровождение иностранных летательных аппаратов.
В Минобороны подчеркнули, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.
Также в министерстве сообщили, что в течение недели российские специалисты провели одну международную военную инспекцию, которая прошла на территории США по договору о сокращении наступательных вооружений (СНВ).
23 марта Минобороны сообщило, что за неделю у российских границ были зафиксированы 16 беспилотников, которые проводили разведку.