Минобороны отчиталось о перехвате шести самолетов-разведчиков за неделю

За минувшую неделю воздушную разведку у границ России вели 23 иностранных летательных аппарата. Об этом говорится в материалах Министерства обороны, опубликованных в газете «Красная звезда».

В военном ведомстве отметили, что дежурными силами ПВО было выполнено шесть вылетов на перехват и сопровождение иностранных летательных аппаратов.

В Минобороны подчеркнули, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Также в министерстве сообщили, что в течение недели российские специалисты провели одну международную военную инспекцию, которая прошла на территории США по договору о сокращении наступательных вооружений (СНВ).

23 марта Минобороны сообщило, что за неделю ​у российских границ были зафиксированы 16 беспилотников, которые проводили разведку.