Суд на Украине арестовал на два месяца депутата горсовета Евпатории

Херсонский городской суд 5 апреля арестовал на два месяца задержанного сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) депутата городского совета Евпатории Сергея Осьминина. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Депутат был задержан 3 апреля в пункте пропуска «Чаплинка» на границе с Крымом, когда он намеревался въехать на территорию Украины, где живут его родственники. По данным СБУ, Осьминин в марте 2014 года активно участвовал в «захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины».

В сентябре 2014 года Осьминин стал депутатом партии «Единая Россия», отмечали в СБУ. Против депутата открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Крым присоединился к России в 2014 году по итогам референдума. Киев не признал его и считает полуостров своей временно оккупированной территорией.