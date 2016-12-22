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Бастовавшие работники порта в Батуми заявили об отставке гендиректора
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Бастовавшие работники порта в Батуми заявили об отставке гендиректора
Общество, 20:38
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Бастовавшие работники порта в Батуми заявили об отставке гендиректора

Бастовавшие сотрудники Батумского морского порта сообщили об отставке гендиректора Данияра Мухамеда-Рахима после встречи с представителями руководства компании «КазТрансОйл» (в ее управлении находится порт). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на работников порта.

«Мы подписали этот документ [об отставке], и хочу сообщить, что Данияр Мухамед-Рахим уже не будет директором Батумского порта, и мы прекращаем голодовку», — сказал один из участников голодовки Тенгиз Сурманидзе.

Сурманидзе отметил, что в переговоры с «КазТрансОйлом» была включена грузинская сторона.

Накануне, 4 апреля, бастующие сотрудники порта заблокировали путь для прохода судов, на место прибыли сотрудники МВД. Работники Батумского порта начали 2 апреля забастовку после того, как узнали о грядущих увольнениях из-за реорганизации морской гавани.

Теги: Батуми , морской порт , голодовка
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