Бастующие работники порта в Батуми блокировали путь для прохода судов

Сотрудники правоохранительных органов Грузии вошли на территорию морского порта в Батуми, где вторые сутки продолжается забастовка части его сотрудников, которые требуют освобождения от должности генерального директора морской гавани Даниара Мухамеда-Рахима, передает «Интерфакс».

В МВД Грузии сообщили, что полиция вошла в порт по просьбе руководства, которое проинформировало ведомство о том, что участники забастовки самовольно выводили в море небольшие судна, чтобы помешать вход и выходу кораблей из порта.

«На данный момент ситуация напряженная. Флот нашего порта солидарен с нами и отказывается от обслуживания кораблей, из-за чего вызвали буксиры из Кулеви, хотя они знают, что мы не впустим их в акваторию порта», — рассказал один из участников акции Имеда Долидзе.

​По его словам, в настоящее время в порту находятся 11 кораблей, которых сотрудники флота отказываются выпускать.

Работники Батумского порта устроили забастовку после того, как узнали о грядущих увольнениях из-за процесса реорганизации морской гавани. Некоторые из протестующих объявили голодовку. Кроме того, бастующие потребовали отставки гендиректора порта. По факту блокирования транспортных коммуникаций порта следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 222 УК Грузии.