Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,12 57,25 EUR Нал. 71,27 70,21 USD Бирж. 57,71 +0,26 EUR Бирж. 70,58 +0,02 USD ЦБ. 57,58 -0,19 EUR ЦБ. 70,59 -0,37 EUR/USD 1,22 -0,01 BTC/USD Бирж. 6694,40 -145,60 MOEX 2296,25 +1,35% RTS 1253,47 +1,05% Brent 68,24 -0,06% DJIA 24392,39 +0,53% Nasdaq 7038,42 -0,05% FTSE 7199,50 +2,35%
Верховная рада одобрила запрет военным занимать пост министра обороны
Лента новостей
ЦБ запросил для себя полномочия силовиков 20:39, Финансы Бастовавшие работники порта в Батуми заявили об отставке гендиректора 20:38, Общество «Милан» продлил контракт с Дженнаро Гаттузо до 2021 года 20:26, Спорт Стив Возняк назвал перестройку интернета условием для его безопасности 20:11, Технологии и медиа В Москве назвали цели штаба по борьбе с украинским «пиратством» 20:11, Политика Правительство утвердило демаркацию российско-литовской границы 20:10, Общество Верховная рада одобрила запрет военным занимать пост министра обороны 19:49, Общество Власти Белоруссии официально очертили круг потенциальных «тунеядцев» 19:43, Общество Посол США рассказал про отъезд из Москвы высланных дипломатов 19:33, Политика Эксперты предрекли долгий выход из российско-британского кризиса 19:27, Политика В Кубке Гагарина определился первый финалист 19:21, Спорт Производитель Peugeot и Citroën займется созданием электрокаров 19:13, Экономика Умерла получившая формалин вместо физраствора пациента из Ульяновска 19:10, Общество Гагарин, Брежнев и Никсон: избранные работы фотографа Юрия Абрамочкина 19:10, Фотогалерея  Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 19:02, РБК и Билайн Путин сменил посла России в Израиле 19:00, Политика В администрациях Волоколамска и Серпуховского района изъяли документы 18:59, Политика Стив Возняк — РБК: «Цифровая революция делает нас все более одинаковыми» 18:58, Свое дело Верховная рада переименовала украинские ВДВ 18:39, Политика Путин рассказал о предстоящих встречах с Си Цзиньпином 18:39, Политика В Стамбуле загорелся многоэтажный госпиталь 18:33, Общество В Индии государственным учреждениям запретили работать с криптовалютами 18:32, Крипто Британское посольство ответило на вопросы о проверках в аэропортах 18:30, Общество ЦРПТ предложил бесплатно маркировать дешевые лекарства 18:20, Общество Mail.Ru Group создала структуру для инвестиций в стартапы в сфере питания 18:12, Технологии и медиа Претензии к зеркалу: в чем ошибаются противники ЕГЭ 18:06, Мнение «РуссНефть» ответила на статью об идее Гуцериева избавиться от Glencore 18:05, Бизнес В МВД назвали сроки проверки на экстремизм слов Собчак про Крым 17:59, Политика
Верховная рада одобрила запрет военным занимать пост министра обороны
Общество, 19:49
0
Верховная рада одобрила запрет военным занимать пост министра обороны

Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект «О национальной безопасности», следует из сообщения на сайте парламента. В законе, в частности, прописан запрет для военных занимать пост министра обороны.

«Министр обороны Украины назначается на должность Верховной радой Украины по представлению президента Украины из числа гражданских лиц... Первый заместитель министра обороны Украины и заместители министра обороны Украины назначаются на должности из числа гражданских лиц», — говорится в тексте документа.

В настоящее время министром обороны является генерал Степан Полторак. Согласно законопроекту он не сможет в будущем занимать эту должность. В действие статья о запрете для военных занимать пост министра обороны должна вступить 1 января 2019 года. Как поясняет телеканал «112 Украина», таким образом Полторак будет оставаться на своем посту не более года.

Верховная рада переименовала украинские ВДВ
Политика

Ранее 5 апреля Верховная рада Украины также приняла законопроект, который меняет название десантных войск с ВДВ (высокомобильные десантные войска) на Десантно-штурмовые войска (ДШВ). Причиной смены названия рода войск в Киеве назвали «негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ» из-за «оккупации» российской армии территории Украины и необходимость соответствия стандартам НАТО.

Теги: Верховная Рада , военные
Главное
Стив Возняк назвал перестройку интернета условием для его безопасности Технологии и медиа
Материалы по теме
Верховная рада переименовала украинские ВДВ Политика
Трое украинских военных пострадали при взрыве на полигоне в Кривом Роге Общество
Экс-министр обороны Украины предостерег от «похода на Ростов» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.