Верховная рада одобрила запрет военным занимать пост министра обороны

Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект «О национальной безопасности», следует из сообщения на сайте парламента. В законе, в частности, прописан запрет для военных занимать пост министра обороны.

«Министр обороны Украины назначается на должность Верховной радой Украины по представлению президента Украины из числа гражданских лиц... Первый заместитель министра обороны Украины и заместители министра обороны Украины назначаются на должности из числа гражданских лиц», — говорится в тексте документа.

В настоящее время министром обороны является генерал Степан Полторак. Согласно законопроекту он не сможет в будущем занимать эту должность. В действие статья о запрете для военных занимать пост министра обороны должна вступить 1 января 2019 года. Как поясняет телеканал «112 Украина», таким образом Полторак будет оставаться на своем посту не более года.

Ранее 5 апреля Верховная рада Украины также приняла законопроект, который меняет название десантных войск с ВДВ (высокомобильные десантные войска) на Десантно-штурмовые войска (ДШВ). Причиной смены названия рода войск в Киеве назвали «негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ» из-за «оккупации» российской армии территории Украины и необходимость соответствия стандартам НАТО.