Правительство утвердило демаркацию российско-литовской границы
Общество, 20:10
0
Правительство утвердило демаркацию российско-литовской границы
Российское правительство утвердило протокол о демаркации границы с Литвой. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ размещен на портале правовой информации.
«Утвердить подготовленный совместной российско-литовской демаркационной комиссией протокол — описание прохождения российско-литовской государственной границы от 20 декабря 2017 года», — сказано в документе.
МИДу поручено уведомить о принятом решении литовскую сторону.
Протокол о завершении демаркации литовско-российской границы был подписан в конце декабря прошлого года. Литва утвердила документы в январе. Страны установили уже около 600 знаков госграницы. Протяженность литовско-российской границы составляет 297 км.