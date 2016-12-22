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В МВД назвали сроки проверки на экстремизм слов Собчак про Крым
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В МВД назвали сроки проверки на экстремизм слов Собчак про Крым
Политика, 17:59
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В МВД назвали сроки проверки на экстремизм слов Собчак про Крым

Слова телеведущей Ксении Собчак о статусе Крыма, сделанные в ходе ее предвыборной кампании, проверят на экстремизм до конца 2018 года. Об этом говорится в поступившем в РБК ответе ГУ МВД по Москве на соответствующий запрос депутата Валерия Рашкина в Генпрокуратуру.

«С целью осуществления психолого-лингвистических исследований направлены материалы, собранные сотрудниками Центра по противодействию экстремизму», — сказано в документе.

Проверку высказываний Ксении Собчак о Крыме ГБУ «Московский исследовательский центр» закончит в четвертом квартале этого года.

Рашкин направил осенью 2017 года в Генпрокуратуру запрос с просьбой проверить высказывания Собчак о Крыме, которые были сделаны на ее пресс-конференции 24 октября. Телеведущая тогда сказала, что «с точки зрения международного права Крым — украинский».

Кроме того, Рашкин направил в декабре прошлого года другой запрос в ФСБ. Коммунист попросил проверить несколько высказываний Собчак о Крыме в СМИ, в том числе ее интервью CNN 9 ноября 2017 года. «Я думаю, что Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву Крым — украинский», — сказала тогда Собчак.

Однако ФСБ в проверке отказало, мотивировав решение тем, что у них не открылась нужная ссылка на интервью Собчак.

Теги: ГУ МВД , экстремизм , Крым , Ксения Собчак
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