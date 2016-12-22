Минтранс извинился за охрану Литейного моста после инцидента с «Вестями»

Министерство транспорта поручило управлению вневедомственной охраны (УВО) проверить действия охранников Литейного моста после конфликта с журналистами телеканала ГТРК «Санкт-Петербург» (региональный филиал ВГТРК). Об этом говорится в заявлении министерства, сообщает «Интерфакс».
«По результатам проверки будут приняты меры административного воздействия, вплоть до увольнения. В то же времяМинтранс России приносит извинения за действия сотрудников подведомственного учреждения», — сказано в сообщении.
Также действия охранников проверит Росгвардия. Об этом советник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил в Twitter.
Ранее руководство ГТРК «Санкт-Петербург» сообщило о нападении охранников моста на журналистов «Вестей». Как предположила начальник службы информации телестудии Елена Егорова, недовольство охранников могло вызвать то, что журналисты попытались зайти за ограждение.
«Руководство компании направило обращение в городскую прокуратуру, чтобы выяснить обстоятельства и установить, кто эти люди — они не представлялись и не показывали документов», — заявила Егорова.
По ее словам, у журналистов потребовали «некое «разрешение» на съемку» и документы. Однако на просьбу представиться охранники «реагировали нецензурно и агрессивно», документы предъявить они отказались. После этого они попытались разбить камеру и напали на корреспондента.