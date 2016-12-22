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«Вести» заявили о нападении охранников Литейного моста на журналистов
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«Вести» заявили о нападении охранников Литейного моста на журналистов
Общество, 15:04
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«Вести» заявили о нападении охранников Литейного моста на журналистов

Руководство ГТРК «Санкт-Петербург» (региональный филиал ВГТРК) обратилось в прокуратуру после того, как на журналистов канала напали охранники Литейного моста. Об этом «Интерфаксу» сообщила начальник службы информации телестудии Елена Егорова.

«Руководство компании направило обращение в городскую прокуратуру, чтобы выяснить обстоятельства и установить, кто эти люди — они не представлялись и не показывали документов», — сказала она.

По словам Егоровой, недовольство охранников, вероятно, вызвало то, что журналисты попытались зайти за ограждение.

В пресс-службе прокуратуры Санкт Петербурга РБК сообщили, что «информация об обращении ГТРК «Санкт-Петербург» «уточняется».

Инцидент произошел вечером 4 апреля, когда съемочная группа «Вестей» снимала репортаж о тестовой разводке моста, говорится на сайте ГТРК «Санкт-Петербург».

Отмечается, что у журналистов потребовали «некое «разрешение» на съемку» и документы. Однако на просьбу представиться охранники «реагировали нецензурно и агрессивно», документы предъявить они отказались. После этого они попытались разбить камеру и напали на корреспондента Артема Потара.

По данным телеканала, за безопасность петербургских мостов отвечает управление ведомственной охраны Минтранса.

Теги: Санкт-Петерубрг , Литейный мост , журналисты , нападение
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