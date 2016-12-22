Обвиняемого в подготовке теракта курсанта отправили в психбольницу

Суд признал психически больным курсанта Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке поджога казармы и взрыва тележки с мороженым в Петербурге. Он направлен на лечение, сообщает «РИА Новости».

Заключение, согласно которому Осипов страдает острым полиморфным расстройством с шизофренией, вынесено 13 марта. Болезнь, по словам судьи, не позволяет обвиняемому «осознавать характер и значение судопроизводства». Кроме того, курсант не может самостоятельно защищать свои права. Суд подчеркнул, что речь идет не о принудительном лечении, а «просто лечении».

Осипов пробудет в стационаре до вывода из острого состояния. После лечения рассмотрение дела продолжат.

Осипова арестовали 10 апреля 2017 года. Военное следственное управление по Краснознаменскому гарнизону возбудило в его отношении дело за содействие террористической деятельности. Сотрудники ФСБ во время заседания суда в январе рассказали, что он планировал устроить взрыв в казарме и на одной из городских площадей.