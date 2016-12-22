Московская биржа ответила на претензии Генпрокуратуры

Московская биржа прокомментировала наложенный на нее по итогам проверки Генпрокуратуры штраф. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РБК. Торговая площадка признала наличие нарушений, и отметила, что были приняты меры по их устранению.

Всего на биржу были наложены два взыскания по 300 тыс. руб. каждое. Первым нарушением стало то, что трое вновь избранных членов ревизионной комиссии наблюдательного совета Московской биржи были с опозданием включены в список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации. На бирже напомнили, что всего в этот список включены 604 человека. Кроме того, инсайдеры с задержкой направляли уведомления о совершенных ими сделках на срочном рынке. В отдельных случаях, отметили в Генпрокуратуре, задержка достигала 1,5 года.

«В ходе проверки выяснилось, что трое сотрудников компании нарушили процедуру отчетности по совершенным ими финансовым операциям. Фактов использования инсайдерской информации при сделках не выявлено. За нарушения процедуры отчетности к таким сотрудникам были применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения. Приняты меры по предотвращению таких ситуаций», — говорится в заявлении биржи.

После проверки Генпрокуратура также заявила, что на торговой площадке были обнаружены случаи использования работниками программ для доступа к торгам, что нарушает локальные акты о конфликте интересов. «Биржа постоянно мониторит рабочие места сотрудников на предмет использования запрещенного внутренними регламентами программного обеспечения. Предположения о неправомерной установке и использовании программ для организации доступа к торгам (торговых терминалов) в ходе проверок не подтверждались. Существующие системы не позволяют сотрудникам самостоятельно устанавливать на рабочие компьютеры программное обеспечение», — прокомментировали эту информацию на Московской бирже.

В пресс-службе отметили, что иных нарушений в работе торговой площадки выявлено не было. «Московская биржа как публичная компания и как организатор биржевых торгов стремится придерживаться самых высоких стандартов раскрытия информации и корпоративного управления», — подчеркивается в заявлении.