Генпрокуратура оштрафовала Мосбиржу за незаконные действия инсайдеров

Сотрудников биржи уличили в нарушениях при проведении сделок на срочном рынке и использовании запрещенных программ для организации доступа к торгам. Также у биржи не оказалось ответственного за контроль манипуляций на рынке

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Генеральная прокуратура России по факту проверки в ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» оштрафовала биржу за неправомерное использование ее сотрудниками инсайдерской информации. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«В ходе проверки Банком России установлены факты ненаправления инсайдерами, являющимися работниками биржи, уведомлений о совершении сделок на срочном рынке. В отдельных случаях такие уведомления предоставлялись с нарушением срока более чем на 1,5 года», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также были вскрыты случаи использования работниками биржи запрещенных локальными актами о предотвращении конфликта интересов программ для организации доступа к торгам. «Кроме того, в списки инсайдеров биржи не были включены члены ревизионной комиссии», — отметили в Генпрокуратуре. Там уточнили, что у биржи отсутствовало структурное подразделение или должностное лицо, которое должно было осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации.

По результатам проверки Московская биржа была привлечена к административной ответственности за совершение правонарушений по ч. 2 и ч. 4 ст. 15.35 КоАП России (нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). За каждое нарушение биржа была оштрафована на 300 тыс. руб., при этом в ведомстве не уточнили, сколько всего нарушений было выявлено.

В свою очередь Банк России направил инсайдерам предписания, а бирже — ​письмо о необходимости проведения организационно-распорядительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение данных нарушений.