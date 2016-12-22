Перу экстрадирует в Россию главу «Золотой Лиги» Дикого

Власти Перу выдали России бизнесмена Игоря Дикого, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере на сумму 436 млн руб. у 5 тыс. потерпевших. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Перуанская сторона выдала бизнесмена по требованию ведомства. Его доставят в Россию в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола.

Следствие обвиняет Дикого по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, которое совершила группа лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Уголовное дело находится в производстве следственной части Главного следственного управления ГУ МВД по Москве.

По данным следователей, с октября 2005 по май 2007 года Дикой, являясь руководителем ООО «Золотая Лига», с помощью сообщников реализовывал ценные бумаги этого предприятия, не планируя выполнять взятые обязательства. В результате этого была похищена указанная сумма денег.

Поскольку бизнесмен скрылся от уголовного преследования и покинул Россию, он был объявлен в розыск. Когда в октябре 2016 года было установлено, что Дикой находится в Перу, Генпрокуратура России направила этой стране запрос о его выдаче.