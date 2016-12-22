МИД Китая назвал адекватными меры в торговой войне с Вашингтоном

Министр иностранных дел Китая Ван И, находящийся с визитом в Москве, намерен обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым взаимные торговые ограничения, которые планируют ввести США и Китай.

«Сейчас эта тема в фокусе международного сообщества. Мы вместе с Лавровым будем чуть позже обсуждать этот вопрос. США пошли на введение пошлин в отношении ряда наших товаров», — сказал на пресс-конференции министр иностранных дел Китая. Трансляцию пресс-конференции вел МИД России. «Наши ответные меры были вынужденными и адекватными», — добавил Ван И. «Если в США считают, что с помощью протекционизма можно поживиться, то они ошибаются <...> Если США в руках с санкционной палкой, то не на того напали», — заявил глава МИД КНР.

4 апреля США представили список из 1,3 тыс. китайских товаров, на которые могут быть введены импортные пошлины в ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Китай в ответ заявил о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров из США.

Ван И назвал действия США нарушением правил Всемирной торговой организации.

В ходе визита в Москву Ван И также встретится с президентом России Владимиром Путиным.