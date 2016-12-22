МЧС сообщило о пострадавшем пилоте после падения вертолета на Ставрополье

В результате падения вертолета на Ставрополье пострадал один человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
«Пострадал пилот вертолета. Вертолет упал в районе станицы Новомарьевской, обстоятельства падения выясняет следствие», — сообщили РБК в пресс-службе.
Упал вертолет Ми-2, пилот получил небольшие ожоги, сообщили ТАСС в администрации Шпаковского муниципального района, на территории которого произошло ЧП.
«Небольшой вертолет опылял поля недалеко от станицы Новомарьевской, как рассказывает сам пилот, в воздухе что-то произошло с двигателем — он задымился. Удалось посадить вертолет, пилот жив, в сознании, сам рассказывает о происшествии, предварительная информация, что у него есть небольшие ожоги, но это уточняется, его осматривают медики», — сообщили в администрации.
В середине февраля под Тобольском на лед озера Саусканское упал самодельный легкомоторный самолет. В результате инцидента пострадал пилот.