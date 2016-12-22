Под Тобольском упал самодельный самолет

В районе поселка Сумкино Тюменской области 10 февраля упал самодельный мини-самолет. В результате ЧП пострадал пилот. Об этом изданию 72.ru сообщили в региональном управлении МЧС.

​Летательный аппарат упал на лед озера Саусканское в 25 км от Тобольска. Пилот получил травму спины.

Как сообщает «РИА Новости», Уральское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту произошедшего.

В октябре 2017 года у поселка Пятигорский Ставропольского края упал легкомоторный самолет. Жертвами инцидента стали два члена экипажа. Упавший самолет принадлежал жителю города Ессентуки.