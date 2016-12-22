В Москве задержали подозреваемых в ограблении Бинбанка на 5,5 млн руб.

Полиция при содействии Росгвардии задержала подозреваемых в ограблении отделения Бинбанка в московских Сокольниках, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«В момент задержания пятеро злоумышленников находились в автомобиле и собирались выехать на встречу к соучастнику преступления, который уже в тот момент был задержан оперативниками. Установлено, что четверо из задержанных были ранее судимы», — сообщила Волк.
Вооруженное нападение на отделение Бинбанка в Сокольниках произошло 28 марта. С предметами, похожими на оружие, злоумышленники ворвались в отделение банка, похитили деньги и скрылись на автомобиле. Нанесенный преступниками ущерб, по данным МВД, составил около 5,5 млн руб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК России (разбой).