В Грузии из-за «горного удара» погибли шестеро шахтеров

В результате обвала на угольной шахте имени Миндели, расположенной в грузинском городе Ткибули в Имеретии, погибли шестеро горняков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

По предварительной информации следователей, обрушение было вызвано воздушной массой, возникшей в результате так называемого горного удара.

В пресс-службе МВД Грузии уточнили, что погибшие — горняки в возрасте от 26 до 59 лет. Также в результате инцидента пострадали еще трое шахтеров, они госпитализированы.

В Министерстве здравоохранения Грузии сообщили, что двое из троих пострадавших были доставлены в клинику в Кутаиси, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Третий пострадавший с переломом верхних конечностей проходит лечение в клинике в Ткибули, передает «Первый канал ОВГ».

По факту произошедшего начато расследование по ч. 2 ст. 240 УК Грузии (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия).