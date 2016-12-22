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В Луганской области оказались заблокированными в шахте 240 горняков
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В Луганской области оказались заблокированными в шахте 240 горняков
Украинский кризис, 20:14
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В Луганской области оказались заблокированными в шахте 240 горняков

В Луганской области из-за того, что компания «Региональные электрические сети» обесточила предприятия «Первомайскуголь», под землей оказались заблокированными 240 горняков. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Владимир Волынец, передает «112 Украина».

Всем им удалось выбраться на поверхность. Речь идет о шахте «Горная». Председатель профсоюза рассказал, что в шахтах не работали подъемные машины.

В феврале на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области обрушилась порода, погиб один рабочий, еще один получил ранения. На тот момент под землей находились 125 человек.
 

Теги: шахта , шахтеры , Луганская область
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