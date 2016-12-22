Собянин пообещал пересмотреть график школьных каникул

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о планах пересмотреть график школьных каникул. Об этом он сказал в эфире телеканала ТВЦ.

Во время эфира ведущий озвучил текст обращения жительницы столицы, которая от имени родителей учеников московских школ попросила руководство департамента образования города изменить принятый на 2018-2019 учебный год график модульных каникул. Она указала на то, что на будущий год сроки каникул были сильно сокращены, а начинаются они с середины рабочей недели.

«Я понимаю департамент образования, который пытался сбалансировать количество учебных часов с праздничными днями, которые как раз попадают в большей степени на каникулярные дни в графике 2018-2019 года. Видимо, не смогли до конца сбалансировать», — сказал мэр города, комментируя просьбу женщины. «Обещаю, что вернемся к этому вопросу, я соберу руководство департамента, обсудим этот вопрос», — добавил он. Собянин отметил, что будут найдены решения, которые устроят родителей.

В середине февраля вице-премьер Александр Хлопонин предложил ввести гибкий график зимних школьных каникул, которые бы совпадали с началом лыжного сезона. Это нужно для развития туристических горнолыжных курортов на Северном Кавказе, пояснял он. «В Европе этот механизм гибкий. Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми», — говорил Хлопонин.

В Министерстве образования и науки такую инициативу не поддержали. В ведомстве пояснили, что против введения скользящего графика высказались свыше 89% педагогов, более 68% представителей родительского сообщества, а также большинство российских субъектов.