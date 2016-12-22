В США потерпел крушение истребитель F-16

В американском штате Невада в районе авиабазы Неллис потерпел крушение самолет F-16 Военно-воздушных сил США, сообщает телеканал ABC2 news.

Самолет разбился утром 4 апреля во время тренировочного полета. Состояние пилота в настоящий момент неизвестно, отмечает телеканал.

В середине марта у побережья штата Флорида во время тренировочного полета разбился палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F/A-18 Hornet ВМС США. Оба пилота катапультировались. Их обнаружили и доставили в больницу, однако вскоре после случившегося стало известно, что они скончались.

Разбившийся истребитель-бомбардировщик входил в состав ​эскадрильи VFA-213 Blacklions, развернутой на борту авианосца «Джордж Буш». Она участвовала в нанесении ударов по членам запрещенной в России организации «Исламское государство» в Ираке и Сирии.