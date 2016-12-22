Мозамбик упростил порядок захода в порты для кораблей России

Министры обороны России и Мозамбика Сергей Шойгу и Атаназиу Салвадор Мтумуке подписали в Москве межправительственное соглашение об упрощенном порядке заходов российских военных кораблей в порты Мозамбика. Об этом сообщается на сайте российского Министерства обороны, а также в Twitter ведомства.

Как отмечается в сообщении, главы оборонных ведомств двух стран также подписали меморандум о сотрудничестве в военно-морской области. Российское Министерство обороны рассчитывает, что подписанные документы «придадут дополнительный импульс развитию военного взаимодействия», заявил Шойгу во время встречи с Мтумуке.

В свою очередь, министр обороны Мозамбика сказал, что его страна заинтересована в том, чтобы принять у себя военных советников из России. Он заверил, что народ Мозамбика «весьма заинтересован» в дальнейшем развитии взаимодействия с Россией. По словам Мтумуке, отношения с Москвой «зародились в самом начале» борьбы его страны за национальное освобождение и продолжались, когда были сформированы мозамбикские вооруженные силы.

«Мы хотели бы также подчеркнуть, что на нашем национальном знамени изображен автомат Калашникова, который символизирует глубокие отношения между нашими странами в военной области, которые, мы надеемся, будут вечными», — сказал Мтумуке.

В марте 2017 года президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что российские военные корабли и корабли из Китая могут свободно заходить в территориальные воды Филиппин и швартоваться у берегов республики. Он отмечал, что для этого судам необходимо только информировать местные военно-морские и внешнеполитические ведомства.

В декабре 2017 года президент Владимир Путин заявлял, что Россия не нуждается во множестве военных баз за границей. «Нам по определению это не нужно, и это просто дорого стоит», — говорил он.