Киев определился с судьбой договора о дружбе с Россией

В Киеве не выступают за разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, который был заключен между Украиной и Россией, а за то, чтобы не продолжать его действие. Об этом заявила на заседании комитета Верховной рады по иностранным делам заместитель украинского министра иностранных дел Елена Зеркаль, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы не выступаем за разрыв такого договора, мы выступаем за то, чтобы не продолжать действие этого договора на следующие десять лет, поскольку изменились обстоятельства отношений Украины и России», — сказала она. Замглавы МИДа отметила, что именно из-за этих обстоятельств нужно разработать новые подходы к договорной базе.

​Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что у них есть несколько вариантов судьбы Договора о дружбе. В Киеве тогда сказали, что документ может быть приостановлен или частично, или полностью. В Киеве отметили, что окончательное решение по договору о дружбе должен принять украинский президент Петр Порошенко.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве был заключен между Россией и Украиной, а затем ратифицирован Верховной радой в 1998 году. В 1999 году его одобрила Госдума. Действие договора продлевается автоматически каждые десять лет. В случае выхода из него одна из сторон должна проинформировать другую до того, как соглашение автоматически продлится. В 2018 году истекает десятилетний срок действия этого договора.