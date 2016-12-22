Мосгорсуд продлил арест экс-главе Марий Эл

Мосгорсуд продлил до середины июля срок содержания под стражей бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову и его соучастнице Наталии Кожановой в рамках дела о взятке. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Мера пресечения продлена на три месяца до 13 июля», — сообщили в пресс-службе.

Маркелов был главой Марий Эл с 2001 по 2017 год и ушел в отставку по собственному желанию. Он был задержан в апреле 2917 года по подозрению в получении взятки. Как полагает следствие, Маркелов через директора телекомпании «Регион 12» Наталью Кожанову получил от учредителя птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша более 235 млн руб. Эти деньги были заплачены, чтобы предпринимателю было оказано «покровительство и содействие» при получении государственной поддержки по программе развития сельскохозяйственного комплекса Марий Эл.