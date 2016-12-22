Сестра Савченко рассказала о закладке под взрывчатку в своей машине

Сестра арестованного депутата Верховной рады Надежды Савченко Вера заявила, что в ее автомобиле была найдена закладка под взрывчатку. Об этом она рассказала в интервью телеканалу ZIK в программе «Общественная прокуратура».



По ее словам, закладка была обнаружена, когда она отдала свою машину на техосмотр. «При соответствующей скорости сработало бы. Не удивлюсь, если сейчас арестовывают всех, кто не согласен с действующей властью », — заявила Вера Савченко.

Вера Савченко рассказала также о состоянии сестры. Она заявила, что Надежде Савченко дают пить воду только из-под крана. По ее словам, из-за сырой воды у Савченко появились «спазмы желудка, кровавая рвота» и поднялась температура. Вера отметила, что она передала депутату капли и говорила с врачом в СИЗО, который давал ей таблетки. «Впрочем, Надежда не принимает их систематически, потому что в капсулы можно насыпать что угодно», — рассказала Вера Савченко.

Сестра депутата рассказала, что дело против Надежды Савченко «полностью политизировано», а власть на Украина, «узурпирована» президентом Петром Порошенко. По ее мнению, киевские власти «убирают конкурентную оппозицию».

Кроме того, Вера Савченко выразила надежду, что ее сестре помогут «друзья из ЕС и США», которые принимали участие в освобождении Надежды Савченко, когда она была арестована в России.

Надежду Савченко на Украине обвиняют в подготовке теракта в здании Верховной рады и в покушении на представителей украинских властей, в том числе на президента Петра Порошенко. Депутат арестована.