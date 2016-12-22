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Киев предложил обменять 23 россиян на заключенных в России украинцев
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Киев предложил обменять 23 россиян на заключенных в России украинцев
Политика, 19:51
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Киев предложил обменять 23 россиян на заключенных в России украинцев

Киев увеличил число россиян, которых предлагается обменять на украинских граждан, осужденных в России. Если раньше Киев предлагал освободить 20 граждан России, то теперь ​представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко озвучила предложение о готовности отпустить 23 россиян, сообщает «Интерфакс-Украина».

«В украинских тюрьмах отбывают наказание за тяжкие преступления против территориальной целостности и суверенитета те россияне, которые были задержаны, собственно, в результате войны за… участие в конфликте под прикрытием так называемых «ополченцев». Но, очевидно, что это кураторы, а не «ополченцы». И собственно, украинская сторона готова передать этих осужденных, но мы также хотим освободить граждан Украины», — сказала она.

Киев предложил обменять 20 россиян на заключенных в России украинцев
Политика

О готовности обменять россиян, содержащихся в украинских тюрьмах, Киев заявил 2 апреля. Тогда Геращенко упомянула, что в ответ рассчитывает на освобождение украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в 2015 году за террористическую деятельность и антифашиста Александра Кольченко, который получил десять лет колонии за участие в террористическом сообществе и совершение теракта. Свою вину украинские граждане не признали.

Теги: заключенные
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