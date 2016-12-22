Спецпредставитель Путина назвал сроки перехода Гуты под контроль Дамаска

Правительственная армия Сирии возьмет под контроль пригород Дамаска Восточную Гуту в течение «ближайшей недели, десяти дней окончательно». Об этом заявил спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, сообщает ТАСС.

По его словам, в регионе осталась только группировка «Джейш аль-Ислам», которая намерена покинуть Восточную Гуту. Накануне российский Центр по примирению враждующих сторон договорился о выходе боевиков из оставшегося под их контролем населенного пункта Дума в Восточной Гуте.

По данным Минобороны, 2 апреля из Думы были вывезены более 2 тыс. боевиков и членов их семей. К 1 апреля, по информации российского оборонного ведомства, пригород Дамаска покинули более 41 тыс. боевиков и членов их семей. За все время гуманитарных пауз более 155 тыс. жителей покинули Восточную Гуту.