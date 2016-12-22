Трех тушивших ТЦ «Персей» пожарных вертолетами доставили в больницу

Трех пожарных, пострадавших при ликвидации пожара в ТЦ «Персей для детей» в Москве, доставили в больницу вертолетами. Об этом сообщает «Московский авиационный центр» (МАЦ) в Twitter.

«Третий пострадавший с различными травмами был доставлен экипажем санитарного вертолета Московского авиационного центра в лечебное учреждение Москвы. На борту его сопровождала авиамедицинская бригада», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщили, что один пострадавший при пожаре пожарный находится в тяжелом состоянии, еще пять в состоянии средней тяжести. Один человек скончался в машине скорой помощи.

Возгорание в ТЦ «Персей для детей» на востоке Москвы произошло днем 4 апреля. Пожар начался на шестом этаже здания и охватил площадь 80 кв. м. Возгоранию присвоили повышенный уровень сложности.