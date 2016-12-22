В Сети появилось видео горящего ТЦ «Персей для детей»
Общество, 14:26
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В Сети появилось видео горящего ТЦ «Персей для детей»
В Сети опубликовано видео пожара в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы. Видеозапись размещена на YouTube.
На записи видно, как из окон здания вырываются клубы черного дыма.
Пожар в ТЦ «Персей для детей» начался около 12:30 мск. Один человек скончался по пути в больницу.
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве РБУ сообщили, что при эвакуации людей пострадали трое пожарных, около 20 человек были спасены, еще 600 человек были эвакуированы в безопасную зону, на улицу. По данным МЧС, возгорание ликвидировано. Общая площадь пожара составила 80 кв. м.