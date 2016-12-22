МИД Бельгии получил уведомление о выдворении своего дипломата из России

МИД Бельгии подтвердил получение информации о решении России выдворить одного бельгийского дипломата из Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Вице-премьер и министр иностранных дел Дидье Рейндерс принимает к сведению решение российских властей о выдворении бельгийского дипломата из Москвы. Об этом решении сегодня утром было сообщено посольству Бельгии в России. Министр сожалеет об этом решении России», — говорится в сообщении.
Министерство будет следить, чтобы возвращение дипломата осуществилось надлежащим образом, добавили в ведомстве. Согласно сообщению, бельгийский дипломат должен покинуть территорию России в течение 14 дней.
Решение российских властей выслать одного бельгийского диппредставителя последовало в ответ на аналогичные действия в отношении российского сотрудника в Бельгии в связи с «делом Скрипаля».
Ранее стало известно, что Россия вышлет из Москвы одного венгерского дипломата.