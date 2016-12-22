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МИД объявил о высылке венгерского дипломата
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МИД объявил о высылке венгерского дипломата
Отравление Скрипаля в Британии, 15:17
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МИД объявил о высылке венгерского дипломата

Россия вышлет из Москвы одного венгерского дипломата в ответ на аналогичные действия в отношении российского сотрудника из Будапешта. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в России Янош Балла был вызван в МИД России, где ему была вручена нота протеста. «В ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого «дела Скрипалей» российская сторона объявляет persona non grata сотрудника венгерского посольства», — сообщает МИД.

Высылка солидарности: почему больше сотни дипломатов вернутся в Россию
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Венгрия стала одной из более чем 20 стран, которые заявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с позицией Великобритании по «делу Скрипаля». В ответ Россия начала высылать равное количество иностранных дипработников.

Первым о высылке 23 российских дипломатов заявил Лондон в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в начале марта. Британские власти посчитали российскую сторону ответственной за инцидент. Москва обвинения отрицает. В ответ на дипломатический демарш Россия выслала равное количество британских дипломатов.

Теги: Венгрия , высылка дипломатов
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